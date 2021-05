La alcaldesa Claudia López reapareció este lunes en una transmisión que hizo desde la Alcaldía de Bogotá, y agradeció también a sus “ángeles de la guarda” y a todas aquellas personas que le enviaron mensajes de apoyo y de pronta recuperación ante el contagio de coronavirus.

La mandataria capitalina dijo que en estos días que estuvo en reposo vio, con tristeza, cómo personas que estaban sanas se contagiaron de coronavirus y fallecieron “a las pocas semanas”, y recordó lo que sintió cuando le dijeron que era positiva para el virus.

“Luego de días de sentirme muy mal, muy agotada, muy falta de energía, cuando me confirmaron que tenía COVID volví a sentir lo mismo que cuando me dijeron que tenía cáncer: una desolación e incertidumbre que te cala hasta el alma”, expresó.

López dijo que este parón también le sirvió para reflexionar sobre la situación actual del país, y que una de las conclusiones a las que llegó es que no había comprendido que “no hay un paro sindical tercamente atravesado en la mitad del tercer pico de la pandemia”, sino una ciudadanía que clama por sus derechos.

“Después de escucharlos, quiero empezar por ofrecerle excusas a los jóvenes y a la ciudadanía por no haber comprendido desde el principio la magnitud de sus angustias y reclamos. No hay un comité sindical haciendo un paro para cambiar una reforma. Hay un estallido social por la falta de empleo y oportunidades, hay una generación en rebeldía contra el abuso de poder y el abuso de la fuerza, y hay un reclamo profundo por cambiar una historia, no una Ley”, manifestó.