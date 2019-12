Durante siete años Frates libró una dura batalla con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que le diagnosticaron en 2012 y que sirvió de inspiración para crear el ‘Ice Bucket Challenge’.

“Este sombrío diagnóstico le cerró la puerta a su vida como jugador de béisbol, pero lo convirtió en un símbolo de determinación en la lucha contra los estragos de esta grave dolencia”, manifestó en un comunicado prensa la institución educativa.

El reto del cubo de agua helada empezó en el verano de 2014, cuando muchas personalidades alrededor del mundo lo hicieron viral en las diferentes redes sociales. El objetivo de este desafío era recaudar dinero para ayudar a las investigaciones sobre el ELA.

David Beckham, Bill Gates, Anna Wintour, Donald Trump, Neymar Jr., Benedict Cumberbatch y Homero Simpson fueron algunas de las celebridades que participaron en el ‘Ice Bucket Challenge’.

En la actualidad, esta iniciativa ha recaudado aproximadamente 220 millones de dólares en todo el mundo, incluidos los 115 millones que logró recolectar para la Asociación ALS (Washington DC), aseguró el diario inglés ‘The Guardian’.

Según el comunicado que publicó la universidad de Boston, el entierro de Frates se llevará a cabo este viernes 13 de diciembre en la iglesia de San Ignacio en Chestnut Hill, Massachusetts.

Our hearts are heavy as we mourn the loss of former @BCBirdball captain Pete Frates ’07, whose heroic battle with ALS served as the inspiration for the #IceBucketChallenge, died at the age of 34.

In Memoriam: https://t.co/09wI6Nk5OL pic.twitter.com/faTctiu1jE

— Boston College (@BostonCollege) December 9, 2019