El saco, que estaba disponible para comprar en la página web de Walmart, tenía una imagen tejida de un Papá Noel con una sonrisa y en una mesa tres líneas blancas que simulaban ser cocaína. Además, el mensaje ‘Let it snow’ (deja que nieve) dejaba inferir aún más que este producto representaba cocaína, según publica la revista People.

Incluso, de acuerdo con ese medio, en la descripción del saco navideño decía: “Todos sabemos cómo funciona la nieve. Es blanco, polvoriento y la mejor nieve viene directamente de América del Sur. Esas son malas noticias para el viejo y alegre St. Nick, que vive lejos en el Polo Norte”.

Este hecho revolucionó las redes sociales y por las fuertes y constantes críticas, Walmart difundió un comunicado en el que explicó que ya retiró ese producto de la venta y pidió disculpas por ofrecerlo por un tiempo, añade la revista estadounidense.

“Estos suéteres, vendidos por un agente externo en Walmart.ca, no representan los valores de Walmart y no tienen lugar en nuestro sitio web… Hemos eliminado estos productos de nuestro mercado. Pedimos disculpas por cualquier delito involuntario que esto pueda haber causado”, se lee en el comunicado de la cadena, citado por People.

Por último, esa revista recuerda que Amazon, hace unos días, tuvo que retirar de la venta varios productos después de fuertes reacciones por tener disponibles imágenes del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau impresas en adornos navideños y abrebotellas.

A continuación, algunos mensajes en Twitter criticando a Walmart y Amazon por estos hechos:

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019