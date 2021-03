green

De acuerdo con los doctores del centro médico, la condición del joven era bastante delicada y lo más probable era que no sobreviviera, por lo cual decidieron retirarle el apoyo respiratorio, informó The Times of India.

La familia, citada por ese mismo medio, no quedó conforme con el diagnostico y trasladó al Shanmukh Gombi a un hospital gubernamental. No obstante, en esa clínica el motociclista fue declarado muerto.

“Lo llevamos en una ambulancia por la noche al Hospital de Mahalingpur, pero el personal sanitario afirmó que había muerto. Entonces, enviaron el cuerpo a una morgue para que le realizaran la autopsia”, precisó

Aunque no entregaron mayores detalles, los parientes puntualizaron que el joven empezó a moverse antes de que le abrieran el pecho y el abdomen con un bisturí durante la respectiva autopsia, agregó el rotativo.

“Un médico que estaba en la sala en medio del procedimiento dijo que observo algunos movimientos. Al examinarlo más de cerca, los doctores descubrieron que estaba vivo”, agregaron.

Un funcionario del Gobierno de India confirmó que se había producido un terrible malentendido y que la condición de Shanmukh Gombi estaba mejorando. Igualmente, señaló que la familia no ha presentado hasta el momento ninguna demanda contra los hospitales.