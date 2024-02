La atracción hacia uno mismo, conocida como autoatracción o autoerotismo, es un fenómeno que ha sido objeto de interés y discusión en diversos contextos. Si bien puede parecer poco convencional o incluso desconcertante para algunas personas, es importante comprender que la sexualidad humana es muy diversa y que la atracción hacia uno mismo no es necesariamente indicativa de un problema o trastorno.

Las personas que experimentan atracción hacia sí mismas pueden manifestar esta conexión de diversas maneras, que van desde el deseo sexual o romántico hasta una apreciación profunda y positiva de su propio cuerpo y persona. Esta experiencia puede ser fluida y cambiar con el tiempo, al igual que cualquier otra orientación sexual o forma de atracción.

(Vea también: Después de llorar, Jessica Cediel les respondió a quienes se alegraron por su accidente)

La historia de la modelo brasileña Luana Sandien, se hizo viral, y es que se declaró en una sesión de fotos como autosexual, confesando; “Si no puedes amar a alguien, más vale que te ames a ti mismo. Me siento atraída por mí misma. Siempre me he sentido así, pero no sabía que había un nombre para ello. Es bueno saber que no estoy loca por ello, y que no soy una narcisista masiva, es algo real que mucha gente experimenta. Fue muy importante saber que no estoy sola”.

Y es que Luana dice que la asexualidad es una “especie de amor propio con esteroides”, algo que la hace estar feliz con su aspecto físico y sentir deseo sexual al mirarse en el espejo. Además, manifestó: “Saldría conmigo misma. Es una buena manera de aprender más sobre mí misma”.

(Lea también: Amanda Dudamel brillará fuera de la televisión con un nuevo proyecto: “Mi mayor sueño”)

Es fundamental abordar la autoatracción con comprensión y respeto, reconociendo que cada individuo tiene su propia forma única de experimentar y comprender su sexualidad. La aceptación de la autoatracción como una parte válida y legítima de la experiencia humana es un paso importante hacia la inclusión y la celebración de la diversidad sexual en nuestra sociedad. Recientemente se conoció el caso de una ‘modelo’ que no es real; fue creada con IA y tiene miles de seguidores.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de teve viral (@teveviral)

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.