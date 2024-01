Le pusimos la lupa a las redes sociales de la actriz, modelo y empresaria Sandra Muñoz, quien fue blanco de críticas luego de un discurso de empoderamiento femenino y amor propio.

Además, habló sobre la liposucción a la que se sometió hace algunos años, añadiendo que ya no tiene secuelas de esta. Sin embargo, gracias a su mensaje, recibió cientos de críticas.

La modelo habló en exclusiva con Lo Sé Todo sobre toda la polémica que protagoniza y todos los comentarios que le han llegado por estar, según los internautas, “megaoperada”.

“Desafortunadamente, no todas las mujeres tienen empatía o corazón noble, no sé cómo se le llama. A mí realmente no me interesa lo que escriben en redes sociales”, añadió.