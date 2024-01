Desde que se coronó la Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, los certámenes de belleza de diferentes países del mundo empiezan a prepararse para elegir a la mujer que los representará en el segundo semestre del 2024. Recientemente y gracias a Internet, se conoció el caso de Jasmín Jiménez, una mujer trans que busca llegar a Miss Universe Colombia.

Cabe aclarar que, según las nuevas disposiciones del reinado, está permitida la participación de mujeres casadas, con hijos, mayores de 28 años y transgénero, lo que les permite a muchas alcanzar el tan anhelado sueño, tal como lo hizo Camila Avella, quien es madre de un bebé.

De hecho, lo que animó a Jiménez a iniciar su proceso para obtener la corona, pues tiene una gran trayectoria en este tipo de concursos, ya que ha participado en el Miss International Queen y hasta se posicionó como la primera finalista.

A través de su perfil oficial de Instagram, donde recoge más de 30 mil seguidores, compartió un video en el que informa que es la precandidata por el Valle del Cauca, noticia que sin lugar a duda alentó a sus seres queridos, que aseguraron que su fuerte es la pasarela.

“Mi madre me dijo un día; la tercera es la vencida y soy fiel creyente de la palabra y el amor tan incondicional de ella. No saben lo feliz que estoy y lo orgullosa que me siento”, escribió junto al clip que ya cuenta con 90 mil reproducciones y más de tres mil ‘me gusta’.