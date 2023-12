En redes sociales, el video de Lucía Heredia se hizo viral luego de que ella apareciera llorando, desconsolada, porque un hombre, con quien tenía una cita amorosa, la dejó plantada.

(Vea también: Christopher Carpentier dijo por qué renunció a ‘Masterchef’ y si se va de Colombia)

Todo sucedió cuando el joven le dijo que iría a tomar una siesta horas antes de verse con ella, por lo que, sin sospechar, ella empezó a arreglarse para estar lista a la hora que habían quedado (10 p. m.).

Sin embargo, la sorpresa mayor fue cuando llegó el momento de salir y él no apareció ni dio la cara.

En redes sociales, varios usuarios comentaron que Lucía cometió el error de no haber sido clara desde un inicio. Sin embargo, lo más sorpresivo de la situación fue que el hombre ya conocía tal dato.

(Vea también: Presentadora de RCN, está embarazada y espera su segundo hijo; lo soñó en el desierto)

Tratando de aclarar la situación, Lucía compartió otro video mucho más calmada:

“Estuvimos hablando durante toda la semana y durante todo el tiempo me mandó indirectas, me envió una foto de él cuando era pequeño y me dijo que cuándo le enviaba la mía. Yo no soy reconocida en todo el mundo, pero sí participé en concursos de belleza e hice mucha prensa. Él buscó mi nombre en Internet en donde había muchos artículos que hablaban de mí. Luego yo cogí uno de los ‘post’ que hay en internet sobre mí y le dije, ‘lo siento bebé, no hay más'”.

Pero luego de que Lucía fue clara y lo confrontó con la información, él siguió insistiendo en la cita, asegurando que ya sabía la realidad de la situación.

Lee También

“A las 4 de la tarde me dijo que iba a hacer una siesta. Pues parece que este chico se ha dormido o se ha muerto porque sigue sin dar señales de vida, pero que ya no me interesa lo que me vaya a contar porque él no va a aparecer más”, terminó por decir Lucía.

#ansiedad #rechazo #chicatrans #trans ♬ sonido original – Lucia Peregrin @luciaperegrin96 ESTOY HARTA QUE ME RECHACEN POR SER TRANS. A pesar de estar operada con mi reasignacion y dar por finalizada mi transicion. Se me sigue rechazando y es licito no pasa nada, a todo el mundo no le puedes gustar , lo se soy consciente de ello , tampoco pretendo agradar a todo el mundo. En el video como se puede observar estoy sufriendo un ataque de ansiedad. ¿por que? te preguntaras , bueno del chico de el que hablo si que le gustaba yo, tanto fisicamente como personalmente. Que paso ? saco el tema si yo soy trans , hablamos al respecto largo y tendido. Al final me comento que no pasa nada y no era un impedimento para el y que nada cambiaba. despues de esto desaparecio. La sensacion de rechazo la e experimentado muchas veces en mi vida y sobre este tema miles de veces , me da impotencia y rabia por que yo no puedo hacer nada para cambiar el echo de que soy trans. Pero lo que si puedo conseguir es visicilizar lo que nos pasa a las chicas trans , para que aquellas personas desconocidas en el tema , tomen algo mas de empatia y normalidad al respecto , por que yo soy una chica mas del mundo y no soy ningun bicho raro. y me da mucha rabia todo lo que se dice al respecto de las chicas trans y sobre mi. tambien puedo llegar a entender que yo no estoy respetando a los chicos heteros por mis faltas de respeto en el video , en mi defensa dire que es en caliente y estaba sufriendo un ayaque de ansiedad , aunque eso no es justificable se puede observar que muchas de las cosas que digo nisiquiera tienen sentido y me expreso muy mal por que estoy sufriendo un ataquede panico y obiamenre me duele mas lo mio soy persona. #depresión

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.