La publicación fue hecha en su cuenta de Twitter; Pompeo dice que se ven iraquíes “bailando” después de que Washington matara al poderoso militar iraní Qasem Soleimani.

En el material audiovisual se pueden ver a decenas de personas corriendo por una calle con banderas de Irak, una de ellas bastante extensa, tanto que cubría toda la calle.

De igual forma, en la manifestación se ven algunas motociclistas que van celebrando con sus puños en alto.

Por su parte, Infobae destacó que varios grupos de manifestantes en Bagdad celebran en la plaza Tahrir y en las calles de la ciudad el ataque de Estados Unidos que abatió al jefe de la Guardia Revolucionaria del régimen teocrático.

“Oh Qasem Soleimani, esta es una gran victoria” coreaban en la plaza de la capital del país, agregó el portal de noticias.

Horas antes, Estados Unidos anunció que había matado al comandante de los Guardianes de la Revolución iraní en un bombardeo en el aeropuerto internacional de Bagdad.

Este es el video que publicó el secretario de Estado:

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020