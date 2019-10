El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Turquía con represalias luego de allanar la vía para una ofensiva turca contra milicias kurdas en territorio sirio, avivando temores de un resurgimiento yihadista en la región.

Según responsables del gobierno en Washington, Estados Unidos retiró entre 50 y 100 “operadores especiales” de la frontera norte de Siria, donde sirvieron de amortiguadores entre el ejército turco y fuerzas democráticas sirias lideradas por kurdos, tras el sorpresivo anuncio de Trump previo a una operación prevista ordenada por Ankara.

En un turbulento día de política exterior, Trump recibió críticas de republicanos por abandonar a los kurdos, cruciales en la larga campaña para derrotar al grupo yihadista Estado Islámico (EI). Este es el trino amenazante:

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over…

