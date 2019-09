Es exactamente el discurso que le dio la vuelta al mundo la semana pasada donde la joven de 16 años regañó a los líderes del mundo, en medio de una convención de la ONU, por no tener como prioridad en sus políticas el cambio climático.

“¿Cómo se atreven? Yo no debería estar aquí, yo debería estar en la escuela, del otro lado del océano. Han robado mis sueños y mi niñez con sus palabras huecas, y sin embargo soy una de las más afortunadas. La gente está sufriendo, la gente está muriendo, ecosistemas enteros están colapsando”, dijo Thunberg en aquella cumbre para revigorizar el Acuerdo de París sobre el clima.

El ‘boom’ que tuvieron las palabras de la activista sueca fueron aprovechados por John Mollusk, quien se describe en su cuenta de Twitter como músico (baterista y guitarrista de la banda Suaka) y “creador de videos virales”.

Mollusk editó el discurso de Thunberg e hizo como si la defensora del medio ambiente estuviera cantando death metal y luego lo subió a su cuenta de YouTube, el pasado miércoles 25 de septiembre. Se viralizó tanto que en el momento en que se escribe esta nota tiene más de 3 millones de reproducciones (3’092.564 exactamente).

Greta vio el video y bromeó con dedicarse ahora a la música. “Me he movido de esta cosa climática… ¡¡¡Desde ahora solo haré death metal!!”, escribió en su Twitter, donde tiene más de 2’600.000 seguidores.

I have moved on from this climate thing… From now on I will be doing death metal only!! https://t.co/mYqXxFuE77

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 28, 2019