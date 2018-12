Debido a que el presidente Trump considera que la campaña contra el grupo terrorista Estado Islámico es demasiado costosa y peligrosa para sus hombres, destaca The Washington Post.

El diario capitalino publica que esta decisión deja abierta la posibilidad de que los insurgentes en Siria vuelvan a tomar fuerza.

Un trino del presidente estadounidense dice que una razón para retirarlas, antes de hacer el anuncio oficial, es que el grupo terrorista ya fue derrotado:

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018