Nicolás Montes de Oca, de 37 años, fue contactado por el equipo del Guinness World Record, que creía que era capaz de establecer un nuevo récord mundial. La condición que le impusieron fue que cada segundo solo contaría si giraba a un ritmo de más de dos o tres rotaciones por segundo, estando sobre las manos.

La regla se introdujo para que el reto fuera mucho más difícil de batir, y cuando Nicolás, artista de circo, se quedó sin trabajo durante la pandemia, decidió aceptarlo, estableciendo finalmente el récord mundial en 25,78 segundos que fue avalado el año pasado.

El mexicano aprendió el movimiento durante tres años en una escuela de circo china y explicó que se le ocurrió la idea de la parada de manos en un tiovivo. Además, afirma que tener un récord mundial le ha dado una increíble sensación de logro y reconocimiento: “Practico todos los días, me mareo bastante, pero con el tiempo me he acostumbrado”.

A raíz de una caída y un pie fracturado, Nicolás comenzó a realizar paradas de manos y según confirma la página oficial de los récords Guinnes, disfrutó tanto de ellas que decidió especializarse en esta práctica.

“Nicolás considera que para hacer una parada de manos de talla mundial debe concentrarse en dividir las paradas de manos en tres etapas: balance, alineación (parte técnica de como acomodar el cuerpo) y transferencia de peso (el peso de los pies se va hacia las manos). Entrena entre 2 y 3 horas al día todos los días de la semana. Considera que la disciplina junto con talento son el complemento perfecto para cumplir los sueños”.

Pero no es el único récord que tiene.

🇲🇽👏El talentoso Nicolás Montes de Oca rompió tres títulos de #GWR para celebrar el Día de Guinness World Records. ¡Mira sus impresionantes habilidades! pic.twitter.com/reTcJbzwKA — Guinness World Records LatAm (@gwr_es) November 10, 2022

La página oficial de estas hazañas confirmó que Montes de Oca registró el pasado 25 de octubre los siguientes logros:

La mayor cantidad de paradas de manos con un solo brazo en un minuto (masculino): 23

en un minuto (masculino): 23 La mayor cantidad de paradas de manos en un minuto (masculino): 41

(masculino): 41 El mayor número de paradas de manos alternas de un solo brazo en un minuto: 32

Pero previamente había logrado:

La duración más larga en realizar una parada de manos con un solo brazo (masculino) con un tiempo de un minuto y 11.82 segundos.

(masculino) con un tiempo de un minuto y 11.82 segundos. La duración más larga en realizar una parada de manos en una plataforma giratoria (masculino) con 25.78 segundos (que es el video que se ha vuelto viral esta semana).

En total, Nicolás tiene 5 récord Guinnes en parada de manos, ¿se anima a destronarlo?