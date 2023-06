Juan Vicente Pérez Mora es el hombre más viejo del mundo. Nació y creció en Táchira el 27 de mayo de 1909 al oeste de Venezuela, en frontera con Colombia, y celebró su cumpleaños número 114 con todas las personas de su comunidad. Le hicieron una gran fiesta con el apoyo de la alcaldía local.

Le dicen ‘Tío Juan’ de cariño, y así es como lo conoce la comunidad de Táchira, y siempre ha vivido en la zona montañosa de este municipio, en donde se dedicó a las labores del campo por más de 50 años, la vida tranquila y al aire libre le ha ayudado a tener una larga vida.

Se casó con Ediofina García, quien falleció en 1997 después de casi 60 años de matrimonio, y tuvieron 11 hijos, con los que vendrían después 18 nietos, 41 bisnietos y 12 tataranietos.

Su vida se hizo merecedora de un Guiness World Récord, después de que la agencia de noticias EFE compartiera por primera vez su historia en 2020, e hizo que unos días más tardes recibiera un mensaje del presidente de su país, Nicolás Maduro, en el que le expresó su aprecio y orgullo de contar en su país con el hombre más viejo o que más ha vivido en el mundo recientemente.

Happy birthday to Juan Vicente Perez Mora, the world's oldest living man, who turns 114 today! 🥳️

Juan Vicente lives in Venezuela and has 18 grandchildren, 41 great-grandchildren and 12 great-great-grandchildren. pic.twitter.com/2iD9vMV8lR

— Guinness World Records (@GWR) May 27, 2023