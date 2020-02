“Mientras la hija de Jennifer López cantaba, otros niños bailaban en unas estructuras con forma de jaulas. Un posible guiño a los miles de pequeños (la mayoría de países latinoamericanos) que han sido detenidos en la frontera [entre México y EE.UU.]”, manifestó Erin Vanderhoof en la revista Vanity Fair.

De igual manera, Raisa Bruner aseguró en la revista Time que las jaulas fueron “un marcado gesto de solidaridad hacia la comunidad latina y aquellos afectados por las políticas antiinmigrantes de Donald Trump”.

Por otro lado, Bruner señaló que el abrigo con el que salió López a mitad de su presentación, el cual tenía la bandera de Puerto Rico y Estados Unidos, “fue un mensaje de apoyo a la isla”, que ha sufrido últimamente varios terremotos.

Cabe recordar que el gobierno de Trump retuvo por dos años más de 8.000 millones de dólares, que fueron aprobados por el congreso estadounidense para la recuperación de la isla luego de los huracanes, ya que “quería asegurarse de que el dinero se gastara correctamente”.

Finalmente, Shakira y Jennifer López fueron elogiadas por varias celebridades, por su magnífica presentación en la edición número 54 del Súper Bowl, que se llevó a cabo este domingo en el estadio Hard Rock, de Miami.

Acá, los videos de los guiños políticos contra Trump:

Niños en jaulas:

This was the defining moment of the Super Bowl.

The statement JLo and Shakira made by having the kids singing from these cages was immense. pic.twitter.com/VXZeEhmRug

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) February 3, 2020