Aunque la pareja de esposos no tenía ninguna enfermedad preexistente, el COVID-19 los derrotó: el hombre, de 59 años, falleció el 26 de julio, y 4 días después, Angie, de 57 años, tuvo el mismo destino, informó WXIA-TV.

En entrevista con ese medio, el adolescente —nacido en Atlanta— manifestó que no solo quedó “destrozado” por haber perdido a sus papás en tan poco tiempo, sino también porque, por seguridad, los médicos le prohibieron despedirse de ellos.

En su cuenta de Twitter, Justin compartió un mensaje que les escribió a sus papás. “Queridos papá y mamá, gracias por hacer de mí la persona que soy ahora. Gracias por siempre empujarme hacia la dirección correcta. Gracias por siempre darme la fuerza para superar mis límites”, dice la misiva al inicio, y luego continúa con otras palabras de agradecimiento por el amor que Angie y Eugene le dieron al joven.

Al final, el menor comenta lo siguiente:

Thank you all for your support. It means the world to me. I won't be responding to text or calls at this time, but I will get back to all of you soon. Love you all🖤#LLE💕🕊 #LLA💕🕊 pic.twitter.com/WCfgmOHltB

— Justin Hunter (@JustinHunter47) July 31, 2020