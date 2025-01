Melania Trump causó sensación durante la toma de posesión de Donald Trump como presidente número 47 de Estados Unidos, recibiendo el poder directamente de Joe Biden. La ex primera dama pasó del azul claro que usó en 2016 en la Casa Blanca al azul oscuro, lo que despertó la curiosidad de los usuarios de Internet, quienes pensaron que estaba de luto.

La eslovena lució un vestido-abrigo de Adam Lippes con botones, guantes de cuero negro y un sombrero de ala ancha firmado por Eric Javitz, que le cubría gran parte del rostro y dificultaba ver sus expresiones. Durante el evento, se le vio caminando detrás del magnate, ahora presidente, con quien combinaba en cuanto a los colores de sus atuendos; además, ingresó a la iglesia St. Joh’s con un gesto bastante serio.

Melania is in mourning today.

Four more years stuck next to this clown 🤡 pic.twitter.com/vcaRYGIfQ6

— Protect Kamala Harris ✊ (@DisavowTrump20) January 20, 2025