Este lunes 20 de enero, t juró como el presidente número 47 de Estados Unidos. Acompañado por Melania Trump, la primera dama, el mandatario llegó para revelar en el poder a Joe Biden.

(Vea también: Trump anunció duro golpe a carros eléctricos y va en contravía de Petro; precios subirían)

En una helada mañana invernal, pero soleada, Trump juró el cargo en el interior del Capitolio, en vez de en las escalinatas del edificio debido a las bajas temperaturas.

Con una mano sobre una biblia heredada de su madre juró “proteger la Constitución” bajo la cúpula del Capitolio, el mismo lugar donde el 6 de enero de 2021 sus partidarios habían intentado impedir que el Congreso certificara la victoria de Joe Biden.

Una de las imágenes que se viralizaron del importante evento no fue precisamente protagonizada por el presidente, sino por un senador que apareció con una pinta que no estaba acorde con la ocasión.

Se trata de John Karl Fetterman, quien es actual senador de Estados Unidos por Pensilvania. Ese cargo lo ocupa desde enero de 2023.

Acá, el momento de su llegada a la posesión:

Senator John Fetterman has just arrived at President Trump’s inauguration and he’s wearing shorts and a hoodie.

Yes, really. pic.twitter.com/RFvzkkpdYD

— Joey Mannarino (@JoeyMannarinoUS) January 20, 2025