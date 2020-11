Melania Trump, en su Twitter, dijo que “el pueblo estadounidense merece elecciones justas […] para proteger la democracia con total transparencia”.

La esposa del presidente estadounidense Donald Trump habló después de que Joe Biden fue declarado ganador de los comicios, un resultado que el actual gobernante se ha negado a reconocer.

The American people deserve fair elections. Every legal – not illegal – vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.

— Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020