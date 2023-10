El joven había llegado hace un año a suelo estadounidense en busca de nuevas oportunidades y sufrió el accidente el pasado sábado 23 de septiembre, sobre las 2:00 p. m., cuando un conductor atropelló deliberadamente a varias personas, según la policía de San José.

Vargas, oriundo de Villavicencio (Meta), se encontraba en las afueras de un restaurante en la avenida Alum Rock, en el momento en el que se armó una supuesta pelea en la que el colombiano, según algunos testigos, no habría estado implicado, informó El Tiempo.

La cadena Telemundo comentó en un informe que los oficiales de la policía en ese lugar determinaron que el arrollamiento fue intencional, pese a que aún están buscando pistas y no tienen reseñados a los sospechosos.

Vargas sufrió un trauma craneoencefálico, pero Johan Lizarralde, medio hermano del afectado y quien también vive en California, confirmó que los médicos declararon la muerte cerebral de su familiar.

Por ese motivo, Beatriz Pedraza, madre de Hebert Stiven Vargas, clama por ayuda para viajar a Estados Unidos con una visa humanitaria y acompañar así a su hijo con la esperanza de que haya un milagro en su recuperación.

“Mi hijo está solo, él me necesita allá. Yo lo único que pido es que por favor me ayuden para que me den la visa para transportarme para ir hacia allá”, dijo Pedraza en Noticias RCN.