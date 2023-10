La joven había acudido a una de las discotecas junto a su novio, de la misma nacionalidad, y unos amigos desde la cercana localidad de Caravaca de la Cruz para pasar la noche, según explicó a los periodistas su padre, Jairo, quien esperaba información en la zona del suceso.

Según las últimas informaciones el fuego se inició a primera hora del día en el primer local y se propagó a las dos discotecas contiguas, por lo que la Policía no descarta que se puedan encontrar más fallecidos.

“Es mi hija y no he vuelto a saber nada de ella. Tampoco de su novio”, indicó Jairo después de poner el audio entrecortado en el que la joven se despide de la familia: “Mami, la amo, voy a morir”. Además, se esucha en el desespero que se han quedado sin luz.

Jairo detalló que desconocía el lugar exacto donde se encontraba su hija y que ningún otro miembro de su grupo de amigos se ha puesto en contacto con sus familias.

A Darwin, también de nacionalidad ecuatoriana y vecino de Murcia, se le vio buscando información sobre una amiga de su mujer dada por desaparecida, de 46 años, y explicó conmovido que coincidió con un compañero de trabajo que había perdido a su hijo.

Este último formaba parte del numeroso grupo de amigos que celebraba un cumpleaños en La Fonda Milagros, el primero de los locales de ocio incendiados y que se vieron sorprendidos por el fuego que afectó a la parte de arriba del inmueble.

“Es horrible, aún no se sabe nada y podría habernos pasado a cualquiera de quienes tenemos hijos en edad de salir de noche. Mis hijos, afortunadamente, se quedaron anoche en casa”, señaló.

Decenas de familiares y amigos de los desaparecidos hacen guardia en el Palacio de Deportes de Murcia, donde se ha instalado un punto de información y donde son atendidos por voluntarios y psicólogos. Las labores de identificación de los fallecidos las lleva a cabo la policía científica cotejando el ADN con sus familiares.

Este incendio es el más mortífero registrado en España en un local de ocio desde la tragedia vivida en 1990 en la discoteca Flying de Zaragoza, donde murieron 43 personas.

Ya se han confirmado 13 víctimas de la conflagración en discoteca en Murcia (España), pero el número puede aumentar en las próximas horas, dicen as autoridades.

El hecho que se registró el domingo en la ciudad española de Murcia, tiene en alerta a las autoridades porque dicen que el balance sube minuto a minuto, y el último lo entregó el alcalde José Ballesta:

“Los bomberos siguen trabajando en el lugar y no se descartan nuevas víctimas”, indicaron los servicios de rescate.

El fuego, que se declaró hacia las 06:00 de la mañana en la discoteca Teatre, ubicado en el barrio de Atalayas, era de “extrema gravedad”, dijo Ballesta a la prensa desde el lugar del siniestro.

Un portavoz de la policía nacional explicó que la prioridad es encontrar a los desaparecidos. Cuatro personas, dos mujeres de 22 y 25 y dos hombres de 41 y 45 años, resultaron afectados por la inhalación de humo.

El funcionario dijo que el sábado hubo una fiesta de cumpleaños en el local y que no todos los asistentes han sido localizados.

“La investigación todavía no ha comenzado porque todavía no hay un balance”, dijo precisando que todavía no hay una pista sobre la causa del incendio.