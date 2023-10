La tragedia que es considerada una de las más graves de un bar en los últimos 33 años en España aún tiene mucho por esclarecerse y será Juan Esteban Ramírez, dueño del establecimiento, quien se haga responsable por lo que pasó allí.

En la mañana de este lunes, 24 horas después de los hechos en los que fallecieron 13 personas y hay duda por 5 personas desaparecidas, el propietario del bar Fonda Milagros, que fue el que se incendió, dio la cara por los hechos.

En España aseguran que este establecimiento no tenía licencia de funcionamiento y Ramírez explicó que él tomó por arriendo el lugar, mas nunca fue notificado de dicho procedimiento por parte de los dueños de la edificación en la que funcionaba.

“Es lógico, evidentemente que si a ti las autoridades o el propio dueño te dice que hay que cerrar, es obvio que no puedes seguir abriendo, pero a mí nunca se me notificó que no tenía licencia o que tenía que cerrar el local”, explicó en Blu Radio.