Por hallar un mejor empleo, oportunidades académicas y personales los colombianos que optan por migrar a España para instalarse con mejor estilo de vida van en aumento este 2023.

No solo es una gran opción Estados Unidos para hallar oportunidades, España suena cada vez más ya que no hay obstáculos como el idioma, la visa no es tediosa de obtener, y sus políticas migratorias son amables con los colombianos.

Ya sea en ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla o pueblos menos conocidos, los colombianos emigran en búsqueda de oportunidades de empleo, académicas en reconocidas universidades o para descansar una larga temporada si están pensionados.

De hecho, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística de España (INE) la población residente en España aumentó en 135.186 personas en el segundo trimestre de 2023 y se situó en 48.345.223 habitantes al 1 de julio de 2023, siendo el valor máximo de la serie histórica.

De esos 135.186 en el segundo trimestre de este año, 37.700 fueron colombianos, posicionándose como el país con mayor número de migrantes a España en ese periodo de tiempo.

Pero, revisando cuántos migraron en el primer trimestre de 2023 (de enero a marzo), el INE halló que fueron 44.300 colombianos registrados, así que, en total, hasta agosto de 2023, han viajado 82.000 colombianos para iniciar una vida allá.

Empleos en España para colombianos

De acuerdo con el portal Computerhoy hay vacantes de empleo disponibles para colombianos no profesionales.

Técnico en aerogeneradores: para la instalación y mantenimiento de sistemas eólicos, servicio a sistemas de transmisión subterráneos hay alta demanda de empleados.

Si le interesa el pago es máximo 52.000 euros por año, que equivalen a $218.400.000 casi 190 salarios mínimos mensuales en Colombia.

Embalsamador: si tiene experiencia en funerarias o medicina legal preparando los cuerpos de fallecidos para ser enterrados o convertirlos en ceniza puede aplicar.

Es una labor en la que toca seguir al pie de la letra instrucciones, medidas y prácticas para recibir 2.000 euros por mes, lo equivalente a $8.400.000 con el precio de la divisa hoy.

Agente de bienes raíces: si tiene habilidades comerciales de vivienda o espacios para oficinas puede exponerlos en esta vacante ya que, si queda elegido, recibiría de 3.000 a 5.000 euros mensuales; con el cambio del euro hoy eso es igual a $21 millones.

Es importante que tenga certificados laborales expedidos por una empresa legal en Colombia especificando cuánto tiempo trabajó allí, las funciones que desarrollaba, si tenía personas a cargo y los logros que alcanzó.

Auxiliar de vuelo: si estudió para ser azafata y conocer diversos países, manejar múltiples idiomas e ir a 30.000 pies de altura indicando las instrucciones de seguridad en un avión le puede sonar esta vacante.

Debe encargarse de la comida que se les brinda a los pasajeros, estar revisando que si se enciende la señal de turbulencia se pongan el cinturón de seguridad y que se mantenga la calma. El pago oscila entre los 20.000 euros anuales, que son $84 millones, el triple de lo que ofrecen las loterías en Colombia.

