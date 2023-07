El hecho se presentó en un local ubicado en Lomas de Zamora, Argentina, cuando un delincuente que recién había salido de la cárcel decidió entrar para hurtarlo.

El hombre, identificado como Luciano Verón de 29 años, al salir del sitio, no calculó las dimensiones y quedó atrapado entre una reja que le comprimió el pecho, lo que lo habría llevado a la muerte por asfixia.

La madre del ladrón reclama a los vecinos y la policía por no auxiliarlo y dejarlo, pues estuvo colgando de la ventana desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 a.m., sin que nadie se atreviera a hacer algo.

“Nosotros nos desesperamos y rompimos algunas cosas. Pero fue por la desesperación de verlo colgado ahí. La Policía no lo bajaba”, aseguró la mujer.

Además, dijo, “maldigo la hora que el juez me lo dejó salir por buena conducta, hubiese preferido que quedara preso y no que terminara así (…) Esa maldita droga me lo llevó a esto”.

Debido a este motivo, la dueña del local tuvo que salir del sitio, pues los familiares del ladrón la amenazaron de muerte, además de entrar a la fuerza al sitio y robarle su mercancía. El sujeto era padre de una menor de 10 años.