De acuerdo con el sitio web, las embarcaciones fueron localizadas en la zona costera de Wonsan, al suroeste de Corea del Norte, donde también fue ubicado el tren privado de Jong-un el pasado 25 de abril.

NK PRO, de igual manera, aseguró que los barcos han estado en constante movimiento durante todo este mes. Incluso, el 14 de abril registraron desplazamientos inusuales durante un ejercicio militar realizado por Pyongyang, agregó este mismo medio.

Estas imágenes satelitales reforzarían las versiones de algunos funcionarios de Estado Unidos y Corea del Sur, que afirmaron en Reuters que Kim Jong-un estaría en uno de sus lujosos hoteles protegiéndose del coronavirus, pese a que en el país asático no se ha registrado oficialmente ningún caso.

La elite norcoreana, no obstante, empezó a preocuparse por la larga ausencia del líder político. Según el Daily NK, medio manejado por desertores del régimen norcoreano, varios miembros del gobierno y del Partido de los Trabajadores están extrañados con la repentina desaparición del dictador.

Los rumores sobre la muerte Jong-un han aumentado en los últimos días debido a que no ha sido visto en público desde hace más de mes y medio. Además, no estuvo presente en la ceremonia de cumpleaños de su abuelo, padre fundador de ese país, que se llevó a cabo el 15 de abril.

El portal TMZ, el mismo que lanzó la primicia del deceso de Michael Jackson y la cantante Whitney Houston, informó que el controvertido dictador habría fallecido luego de someterse a un procedimiento quirúrgico.

La última aparición en público de Kim Jong-un fue el pasado 11 de abril, cuando presidió una reunión del Partido de los Trabajadores, en la cual nombró a su hermana menor, Kim Yo-jong, miembro suplente del buró político.

Acá, las fotos:

“There was only one day this month, however, where the 50-meter boat disappeared from its position at Tae island: on April 14, the day North Korea was reported by South Korean authorities to have conducted a cruise missile test. ” https://t.co/r3lrQFXlQb

— Ankit Panda (@nktpnd) April 28, 2020