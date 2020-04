Las imágenes ubican en la ciudad norcoreana de Wonsan el tren que normalmente está reservado para el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, en medio de numerosas conjeturas sobre su estado de salud.

Las fotografías fueron publicadas por el portal especializado en ese hermético país asiático 38 North y, según recoge este sábado la agencia de noticias surcoreana Yonhap, está estacionado allí por lo menos desde el pasado martes.

Se trata de una estación sin acceso al público general y que normalmente está reservada para el líder norcoreano, de acuerdo con 38 North. Las imágenes indican que también estaba allí el tren dos días después.

Satellite imagery indicates that Kim Jong Un was likely at his Wonsan compound earlier this week. https://t.co/do75evMgcY #KimJongUn

— 38 North (@38NorthNK) April 25, 2020