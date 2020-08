“Tengo el gran honor de anunciar que escogí a Kamala Harris, una combatiente intrépida a favor de los más débiles y una de las mejores servidoras que tiene este país”, manifestó Joe Biden en su cuenta oficial de Twitter.

El líder demócrata, adicionalmente, destacó la trayectoria política de la funcionara, principalmente como Fiscal General del estado de California, donde trabajo de cerca con su hijo Beau (quien falleció en 2015).

Aunque desde un principio Biden aseguró que su fórmula vicepresidencial iba a ser mujer, Harris se impuso a Susan Rice, exasesora de Seguridad Nacional, y a la también senadora, Elizabeth Warren, las cuales estaban en la lista de aspirantes para el cargo.

La afroamericana, de padre jamaicano y madre inda, será la tercera candidata a la vicepresidencia en la historia de los Estados Unidos de América, luego de Geraldine Ferraro en 1984 y de Sarah Palin en 2008.

El equipo electoral de Donald Trump, por su parte, destacó que hace poco tiempo “Kamala Harris afirmó que Biden era racista y le pidió una disculpa que nunca obtuvo”, calificando a la senadora como “falsa”.

El candidato demócrata actualmente encabeza las encuestas para las elecciones del próximo 3 de noviembre, unos comicios marcados por la pandemia y la crisis económica que sufre el país norteamericano.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020