En Estados Unidos terminó oficialmente el estado de emergencia que se había decretado por la pandemia del covid-19. Así lo determinó el presidente Joe Biden luego de firmar una ley que le dio fin al estado que estaba desde el 13 de marzo de 2o20.

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que esta ley no es realmente importante, explicando que “la finalización de la emergencia no afecta la capacidad de reducir las directrices sanitarias de forma ordenada”.

In January, Joe Biden insisted “the COVID emergency will end when the Supreme Court ends it.”

But because Republicans in the House and Senate forced his hand, the COVID emergency ended yesterday.pic.twitter.com/CJJeZPccD7

— RNC Research (@RNCResearch) April 11, 2023