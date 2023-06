Luego de cuatro días buscando el sumergible ‘Titan’, la empresa OceanGate, encargada de las visitas submarinas a los restos del Titanic, emitió un comunicado en el que dijo que, lamentablemente, los tripulantes se habían perdido. Por su parte, la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó la muerte de las cinco personas.

El director de la película ‘Titanic’, James Cameron, quien también es un amante de la exploración submarina y ha realizado más de 33 inmersiones a los restos del transatlántico británico, habló sobre el trágico suceso y confesó que ya sabía que se trataba de una causa perdida, mientras las autoridades buscaban desesperadamente el sumergible para intentar salvar a sus pasajeros.

“Los vi apresurados, corriendo y buscando, pero sabía que era inútil. Esperaba estar equivocado, pero sabía en lo más profundo que no lo estaba. Así que desde luego, cuando me enteré, no fue una sorpresa y me siento terrible por las familias que tuvieron que vivir con todas estas falsas esperanzas”, aseguró en una entrevista para CNN en la noche de ayer.