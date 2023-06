¿Una nueva predicción? Tras conocer lo que sucedió con el sumergible de la empresa estadounidense OceanGate y el fallido viaje a conocer los restos del Titanic, en el que ya se confirmó que murieron los cinco pasajeros, una nueva teoría surgió a partir de Los Simpson, la serie de televisión creada por Matt Groening.

(Vea también: [Video] Qué es una implosión catastrófica: así habría sido el final del sumergible Titan)

Las famosas predicciones de Los Simpson volvieron a hacer de las suyas. Usuarios en internet desempolvaron un capítulo que, según se ha dicho, guarda similitud con el desenlace del viaje turístico por el que cada pasajero pagó unos 250.000 dólares.

Como si ese detalle no fuera suficiente, también se publicó en varios medios internacionales que Mike Reiss, uno de los escritores y productores de la serie, ya vivió la experiencia de viajar al fondo de las aguas en tres ocasiones distintas con la empresa OceanGate.

Uno de esos tres viajes se dio el verano pasado y fue únicamente para ver los restos del conocido Titanic. Además, ha circulado una foto de Reiss dentro del sumergible. El escritor también había revelado que lo hicieron firmar un documento en el que se eximía de responsabilidad a la empresa en caso de la muerte de alguno de los pasajeros.

‘The Simpsons’ writer and producer Mike Reiss revealed he went on three trips with OceanGate, including one to see the Titanic wreckage last summer on the submersible.

He details that passengers were required to sign a waiver that mentioned death three times on the first page. pic.twitter.com/cEYppLzV7M

— Pop Base (@PopBase) June 22, 2023