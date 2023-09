El discurso de Gustavo Petro se demoró en empezar debido a que antes de él había intervenido Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y al término de sus palabras hubo un receso.

En consecuencia, mucha gente se fue del auditorio y hubo personas que estaban de pie, caminando o dialogando entre sí mientras el líder del Pacto Histórico esperaba que le dieran la palabra, lo que pasó después de que se pidiera orden en la sala.

Fue así como desde diversos sectores, opositores al mandatario, hubo todo tipo de burlas y comentarios, como los del líder anticastrista cubano Félix Llerena, que dijo que el discurso de Petro importaba “un pito” y que por eso nadie le quería prestar atención.

El periodista se despachó en su programa del canal estadounidense Mega, en donde empezó describiendo la situación a su manera: “Había tal barrullo que nadie parecía muy interesado en escuchar a Petro, que no podía empezar por el ruido que recorría el auditorio”.

Y continuó: “El presidente de la asamblea daba martillazos y llamaba al orden, rogaba que tomaran asiento, pero por lo visto a nadie le interesaba escuchar a Petro”.

Luego, Jaime Bayly lanzó sus comentarios con tono burlesco: “Debió haber sido un sapo crudo difícil de tragar para el presidente colombiano, que creía que el mundo entero estaba conteniendo la respiración para ver qué iba a decir Petro, pues no”.

Posteriormente, vino su estocada: “Si esos diplomáticos no querían oír a Petro, imagínense nosotros”.

Por último, paró su burla y se compadeció de una manera bastante particular: “Por lo visto no había demasiado interés en la sala, lo siento por él porque nadie merece un desaire, un agravio de esta naturaleza, pero por otra parte me gusta porque lo rebaja y lo humaniza”.

En video, las palabras de Jaime Bayly: