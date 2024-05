Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

El prestigioso premio Pulitzer reconoció este lunes, entre varios productos periodísticos a nivel internacional, el trabajo del fotoperiodista colombiano Iván Valencia por sus cautivadoras imágenes que capturaron la esencia de la lucha de los inmigrantes en el tapón del Darién.

(Lea también: ¿Qué tienen en común Irene Vallejo y Taylor Swift?)

Las conmovedoras fotografías ganadoras, según describió la organización, narran las masas de migrantes sin precedentes y su arduo viaje hacia el norte desde Colombia hasta la frontera de los Estados Unidos.

El periodista de 27 años es un fotógrafo independiente que desde Bogotá trabaja para importantes agencias internacionales de noticias como Bloomberg, The Associated Press y National Geographic, entre otros. Gracias a esto, su trabajo ha sido publicado en The New York Times, Washington Post, The Wall Street Journal, The Telegraph, entre otros.

Valencia, hijo de una periodista y fotógrafa de guerra, ha retratado bajo su lente los horrores del tráfico de animales, el espectáculo de las ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano, además de registrar las protestas que se viven en las calles de las principales ciudades de Colombia.

Y ahora su trabajo en el tapón del Darién fue reconocido en conjunto con los fotógrafos de la agencia estadounidense Associated Press (AP) Greg Bull, Eric Gay, Fernando Llano, Marco Ugarte, Eduardo Verdugo, y los fotógrafos independientes de AP, Christian Chávez y Félix Márquez.

AP FOTOS: Las imágenes de 2023 exhiben un año violento y vibrante en Latinoamérica (from @AP) https://t.co/MuU5uzm8I2 — Ricardo Mazalan (@MazalanRicardo) December 28, 2023

“Estas imágenes crudas y emotivas surgieron a través de la cobertura diaria de un momento histórico, con fotógrafos de AP documentando a los migrantes en cada paso de sus traicioneros viajes”, dijo la vicepresidenta senior y editora ejecutiva de AP, Julie Pace en un comunicado oficial. “Estamos muy contentos de que la junta del Pulitzer haya reconocido este importante fotoperiodismo”.

Lee También

El colombiano fue galardonado en la categoría de “Feature Photography”, que reconoce a la “fotografía destacada, que puede ser una sola fotografía o una serie de fotografías de noticias generales que pueden tomarse a lo largo del tiempo y que iluminan un tema con gran profundidad”.

(Vea también: El arte también es diversión: exposición de juguetes e imágenes cotidianas en la galería José Amar)

Los premios también cuentan con las categorías de Reportaje Internacional, Comentario, Crítica, Caricatura, Fotografía de Última Hora. Asimismo, otorgan reconocimiento en el ámbito de las letras y la música en obras de no ficción.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.