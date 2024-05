Alberto Fujimori dijo en cámara que está pagando el precio de haber combatido a los grupos armados ilegales y haber instaurado la paz, pues es señalado de crímenes de lesa humanidad.

En ese sentido, indicó que de no haberlo hecho, Perú estaría atravesando lo que vive Colombia.

Y aclaró que pactar con grupos ilegales es la peor salida porque les abre la puerta a los mismos para ascender al poder.

El exmandatario puso como ejemplo a Colombia: “El presidente hoy en Colombia fue un guerrillero del M-19: Gustavo Petro”.

Y explicó: “Esto no es una casualidad, Colombia se vio obligada a hacer un acuerdo de paz con el terrorismo y los terroristas que cometieron grandes atentados obtuvieron grandes beneficios, como el derecho a participar el política”.

En ese sentido, lamentó: “El resultado es que hoy está en el poder un miembro del M-19, organización que asaltó y tomo el Palacio de Justicia en 1985. Lamentablemente, ahí no hubo un rescate exitoso. El resultado: nada menos que 94 muertos”.

Incluso, repudió que Petro aún siga mostrando los emblemas del grupo al que perteneció: “Hace unos días, el presidente de Colombia exhibió una bandera de su movimiento para rendirle un homenaje”.

De hecho, concluyó que de no ser por él, Perú estaría en las mismas: “Un hecho terrible como ese, hubiera pasado acá. Esa verdadera pesadilla podía estar sucediendo acá en el Perú hoy mismo”.

Como despedida, aseguró que tiene la satisfacción del deber cumplido, pese a los procesos en su contra.

“El hecho que no haya ocurrido esto me deja tranquilo a pesar de tantas injusticias. Hoy pretenden enviarme a prisión sobre la burda teoría de un inexistente crimen de lesa humanidad, ese es el precio que aún estoy pagando por haber vencido al terrorismo, pero hoy los peruanos podemos vivir en paz”.

En video, las palabras de Alberto Fujimori:

