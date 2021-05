Videos de la detonación y momentos posteriores circulan en redes sociales. Allí, se ve el momento en que el estallido de una “minibomba de fuego”, como la describió un testigo, provocó temor entre decenas de manifestantes.

Los choques entre sectores proisraelíes y propalestinos, ocurridos durante la noche del jueves en Nueva York, dejaron más de 20 personas detenidas, detalló el informe policial recopilado por EFE.

Los altercados tuvieron lugar en Times Square y sus alrededores horas después de que el Gobierno israelí y el movimiento islamista Hamás anunciaran un alto el fuego para poner fin a once días de escalada bélica que dejaron 232 muertos en Gaza y otros 12 en Israel.

Los grupos de manifestantes proisraelíes y propalestinos convergieron en esa céntrica zona de Manhattan y, pese a un amplio dispositivo policial, terminaron protagonizando escenas de violencia.

En imágenes capturadas por varios medios se puede ver a miembros de los dos bandos intercambiando golpes y lanzándose objetos, y cargas policiales para tratar de contener los enfrentamientos.

La unidad de delitos de odio del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) anunció por su parte que está investigando un ataque en grupo contra un hombre judío en Times Square y ha pedido a través de las redes sociales colaboración ciudadana para identificar a los responsables.

Durante la escalada de la violencia en Oriente Medio Nueva York ha sido escenario de numerosas protestas, principalmente en apoyo a la población palestina, que también se han convocado en otras ciudades de EE. UU. como Washington DC, Los Ángeles (California) y Minneapolis (Minnesota).

Israel y Hamás anunciaron el jueves un alto el fuego que se inició en la madrugada de este viernes hora local y que por ahora se ha mantenido.

Estos son los videos de lo que ocurrió en Nueva York:

Palestinians threw a mini firebomb at Jews in New York City moments ago. pic.twitter.com/rK7gXEEuql

BREAKING: Explosive device goes off during Palestine/Israel protests in NYC.

pic.twitter.com/qd9eeJl0S8

— Benny (@bennyjohnson) May 20, 2021