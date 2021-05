El documento, citado por Caracol Radio, añade que viajar a Colombia “podría causar problemas para el acceso a aeropuertos y transporte público” y destaca algunas zonas de Colombia que revisten mayor riesgo para los visitantes estadounidenses, como Nariño, Cauca, Chocó, Arauca y Norte de Santander, pero no así Bogotá, donde las marchas y los actos violentos han sido protagonistas durante el paro nacional.

Dicha advertencia de EE. UU. a sus ciudadanos se añade a la de hace unas semanas, respecto de no viajar a Colombia debido al riego de contagiarse con COVID-19.

Otro aparte del comunicado de la Embajada advierte sobre la situación en Colombia: “Los delitos violentos, como el homicidio, el asalto y el robo a mano armada, son comunes. Las actividades delictivas organizadas, como la extorsión, el robo y el secuestro para pedir rescate, están muy extendidas”

En días pasados, el Departamento de Estado de EE. UU., la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y algunas organizaciones civiles le pidieron al Gobierno de Iván Duque reducir la violencia y el uso excesivo de la fuerza, recuerda El Espectador.

Jalina Porter, portavoz del Departamento de Estado, dijo en un comunicado que “Estados Unidos está (…) entristecido por la pérdida de vidas durante las protestas en toda Colombia en los últimos días”.

Este trino del representante Jim McGovern expresa preocupación por la situación en Colombia:

I am deeply disturbed by the brutal Colombian National Police (PNC) response to peaceful protests over the weekend.

This is part of a disturbing pattern of excessive use of force, killings & human rights violations against protestors in Nov 2019, Sept 2020 & April-May 2021. https://t.co/zRzKwgRjr0

— Rep. Jim McGovern (@RepMcGovern) May 4, 2021