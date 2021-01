En una entrevista para CNN, un funcionario del gobierno indonesio aseguró que los residentes de la isla Lancang encontraron este sábado varios escombros del avión, que cubría la ruta entre Yakarta y Pontianak.

El empleado público, adicionalmente, manifestó en el informativo que los lugareños también hallaron algunos restos humanos en medio del Mar de Java, donde se habría estrellado el Boeing 737-524.

Aunque no entregó mayores detalles, el funcionario señaló en la cadena de noticias que los escombros fueron encontrados debido a la iniciativa de los residentes de Lancang, los cuales usaron tres barcos improvisados.

La marina de Indonesia, que envió más de diez barcos a rastrear la zona, confirmó que el punto exacto del accidente aéreo se encuentra cerca la isla de Laki (que hace parte de las llamadas Mil Islas), a unos 6 kilómetros al norte de la costa de Yakarta.

Según anunció la agencia de búsqueda y rescate (Basarna), en el avión viajaban en total 62 pasajeros, incluidos tres bebés y siete menores de edad. Asimismo, señaló que el último contacto que hubo con la aeronave se produjo a las 2:40 de la tarde, hora local.

Theodora Erika, gerente senior de Sriwijaya Air, afirmó en CNN que la compañía aérea emitirá un comunicado oficial una vez terminen las primeras investigaciones y tengan más información sobre el caso.

La Policía, por último, indicó en un comunicado de prensa que instaló un puesto de identificación de cadáveres en un centro médico de Yakarta, dónde se atenderá a las familias y allegados de las víctimas.

Indonesia's Ministry of Transport says Sriwijaya Air flight SJ182 was carrying 56 passengers (46 adults, seven children, and three infants) and six crew members. https://t.co/v2g1CHe2hw pic.twitter.com/v6aFYFhM6K

