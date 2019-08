View this post on Instagram

Con ‘Prayfor Amazonia’, en redes sociales piden ponerle atención a un incendio forestal en la selva amazónica de Brasil que, al parecer, se extiende sin control. Usuarios en las redes han compartido imágenes de la tragedia ambiental en uno de los pulmones más importantes del mundo. De acuerdo con información del diario El País de España, el número de incendios ha aumentado en un 82% con respecto al periodo entre enero y agosto del año pasado. Imágenes tomadas de Twitter/#prayforamazonia Agosto/20/2019 #ultimahoracol