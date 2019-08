El hombre de 20 años, residente de Filadelfia, EE. UU., mantenía una relación con una mujer llamada Faith y, aunque no se sabe con exactitud cuánto tiempo llevaban saliendo, el joven Maurice le profesaba tanto amor que llevaba el nombre de Faith tatuado en la frente, revela Unilad.

En una publicación previa a su muerte, Willoughby expresa sus sentimientos: “Pueden decir lo que quieran de Faith (…) Así ella no haya nacido mujer, lo es para mí y eso es lo que la hace especial. (…) Su historia es motivante al 100 % y me gustaría que se alegraran por mí”.

El siguiente video muestra a varios jóvenes burlándose de Willoughby en la calle. El joven trata de defenderse diciendo: “¿Y qué?”, pero al parecer los constantes ataques lo terminaron por deprimir y eso le hizo tomar la fatídica decisión, cuyos detalles no se han dado a conocer:

Wow!! I wish I could find a brave man like Reese who openly date trans women!! This is exactly why men that are attracted to trans women or even queer males stay in the closet!! It’s 2019 we have to do better!!! pic.twitter.com/cv0tfb07LS

