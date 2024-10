El huracán Milton, debilitado pero aún muy peligroso, recorre este jueves Florida, dejando a más de 2,8 millones de hogares sin electricidad y provocando inundaciones, dos semanas después del paso devastador del huracán Helene.

(Vea también: Hombre desafío al huracán Milton y se negó a abandonar su velero; rechazó advertencia)

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó hacia las 8:30 p. m. que Milton tocó tierra “cerca de Siesta Key en el condado de Sarasota”. Durante la noche se registraron vientos extremos de hasta 165 km/h, según datos del NHC, que alertó de riesgos de inundaciones.

Más de 2,8 millones de hogares se quedaron sin electricidad, según el portal especializado poweroutage.us. Degradado a categoría 3 (de 5), la potencia del huracán disminuyó el jueves por la mañana, pasando a categoría 1, según el NHC. El presidente estadounidense,Joe Biden, había anticipado el miércoles que Milton podría ser “la peor tormenta en Florida en un siglo”.

Acompañada de “vientos extremos” y de fuertes lluvias, la megatormenta provocó a su llegada inundaciones “repentinas”, precisó el informe del NHC. También provocó tornados antes de llegar en el centro y el sur del estado, según la cadena Weather Channel. Así lo reflejan los videos, que realmente son impactantes.

Live with @JimCantore in Port Charlotte, FL where the surge is rising from #HurricaneMilton pic.twitter.com/kJyk4OyuUL

— Steve Petyerak (@StevePetyerak) October 10, 2024