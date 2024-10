Luego de la llegada del huracán Milton a las costas de la Florida, se pronunció Keith Pearson, alguacil del condado de St.Lucie, quien dio un reporte preliminar de lo ocurrido al canal WPTV.

El sheriff habló de “múltiples muertes” y aseguró que una de las infraestructuras más afectadas fue el Spanish Lakes Country Club, que alberga a adultos mayores.

Además, el uniformado habló que aún no se tiene la cifra estimada de víctimas mortales o daños materiales. Sin embargo, las autoridades avanzan en la atención de la emergencia en Estados Unidos.

“Tenemos docenas de casas en el condado de St. Lucie que han sido dañadas, algunas de ellas con afectaciones catastróficas“, indicó.

La entidad dio un anuncio hacia la 1: 00 de la mañana de este jueves 10 de octubre, advirtiendo por el riesgo de emergencias por inundaciones repentinas.

“Vientos dañinos del huracán Milton ahora están llegando a la costa este de Florida, y una emergencia por inundaciones repentinas continúa en partes del centro-oeste de Florida“, explicó el (NHC).

[1:00am EDT Oct 10] Damaging winds from Hurricane #Milton are now reaching the Florida East Coast, and a Flash Flood Emergency continues over portions of west-central Florida.https://t.co/LQEVorqXZH pic.twitter.com/8LutJPED17

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 10, 2024