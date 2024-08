El huracán Ernesto alcanzó la categoría 2 el jueves mientras se dirige hacia las Bermudas, con una llegada prevista para el sábado. Tras su paso por Puerto Rico, la tormenta ha dejado a cientos de miles de residentes sin agua ni electricidad en medio de un calor extremo, lo que ha suscitado serias preocupaciones sobre posibles riesgos para la salud pública.

Actualmente, el centro del huracán se encuentra a 150 millas náuticas al noreste de las Islas Turcas, con vientos sostenidos de 140 km/h y un desplazamiento hacia el norte a una velocidad de 20 km/h, según el último informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Aunque Ernesto no está afectando directamente el mar Caribe colombiano, su impacto en la región no puede ser descartado por completo. Se espera que las bandas nubosas del huracán interactúen con otros sistemas meteorológicos en el norte y centro del país, lo que podría generar un aumento en la nubosidad y precipitaciones en estas zonas.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha señalado que no se observan ondas tropicales en tránsito cercanas a Colombia en este momento.

En cuanto a las condiciones climáticas locales, el Ideam ha emitido una alerta amarilla en el suroccidente del mar Caribe colombiano debido a las lluvias que se esperan en esa área.

En Barranquilla, se pronostica un día mayormente seco, aunque con posibilidad de lloviznas ocasionales, y una temperatura máxima de 34°C. Por su parte, Cartagena podría experimentar cielos nublados y lluvias intermitentes, especialmente durante la mañana y en horas de la tarde o noche.

Ernesto, que es el tercer huracán de la temporada de ciclones tropicales de 2024, ya ha dejado una estela de destrucción en Puerto Rico, donde los vientos y lluvias torrenciales provocaron inundaciones, dañaron viviendas y vehículos, y dejaron sin electricidad a 470.000 hogares y comercios.

Se espera que el huracán continúe fortaleciéndose a medida que se dirige hacia Bermudas, donde se ha emitido una alerta de huracán ante la posibilidad de vientos fuertes, inundaciones y peligrosas marejadas ciclónicas.

Ernesto podría convertirse en el segundo gran huracán de la temporada, siguiendo a Beryl, que alcanzó la categoría 5 y afectó a Colombia, particularmente en la región Caribe, donde provocó un aumento significativo en las precipitaciones.

Cuando se emite una alerta de huracán o se pronostican condiciones meteorológicas adversas, es crucial tomar medidas preventivas para protegerse a sí mismo, a su familia y a sus propiedades.

A continuación, se detallan las acciones recomendadas ante una alerta de huracán y condiciones meteorológicas inestables, como las que podría traer el huracán Ernesto:

