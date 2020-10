El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos señaló que Delta, que esta mañana era un huracán de categoría 2, ha proseguido una rápida intensificación en la escala Saffir Simpon (de un máximo de 5 grados), por lo que puede producir “una marejada de tormenta extrema y peligrosa”.

A esa hora, el centro de Delta se encontraba a unas 215 millas (345 km) al este-sureste de Cozumel (México) y a 240 millas (385 km) al este-sureste de la ciudad de Tulum, en la Península de Yucatán.

El potente huracán se ha alejado de las Islas Caimán y se espera que el miércoles por la mañana impacte con categoría 4 (huracán mayor) en la parte nororiental de la península de Yucatán para luego entrar al Golfo de México y, según el patrón de trayectoria, terminar impactando en algún punto de la costa de Estados Unidos el viernes.

Este fue el reporte del NHC:

NOAA Hurricane Hunter aircraft report that Hurricane #Delta has rapidly strengthened into a dangerous category 4 hurricane, with maximum sustained winds of 130 mph.

El mayor peligro para tierra de Delta es un marejada de tormenta “extrema y peligrosa” que combinada con la marea puede elevar el nivel del mar hasta los 3,9 metros.

El huracán es el más peligroso que Quintana Roo ha recibido en 15 años, advirtió el gobernador del estado, Carlos Joaquín, en una comparecencia junto al secretario de Marina, José Rafael Ojeda, y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

El gobernador detalló que Delta tiene más de 1.000 metros de diámetro por lo que “prácticamente todo el estado va a tener un impacto de tormenta” hasta el mediodía del miércoles, y auguró cortes en el suministro eléctrico de la región.

#Delta has formed in the central Caribbean – the 25th Atlantic named storm of the 2020 Atlantic #hurricane season to date and earliest 25th Atlantic named storm on record. Old record was November 15, 2005. pic.twitter.com/vMZOAwqppi

Philip Klotzbach October 5, 2020