Robert Weber, de 58 años, fue encontrado cerca de una represa por un propietario local el pasado domingo, después de haber sido visto por última vez el 6 de enero saliendo de un hotel en Kilkivan, a unos 200 kilómetros al norte de Brisbane.

La policía de Queensland dijo que los primeros indicios sugerían que el coche de Weber se quedó atrapado en el fango en una carretera.

Incredible. A man missing for almost 3 weeks has been found alive on a property in Kilkivan. Robert Weber survived drinking dam water & eating mushrooms. Pic: @QldPolice @7NewsBrisbane pic.twitter.com/b49EH9gr2K

— Isabelle Mullen (@ijmullen) January 24, 2021