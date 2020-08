green

Aunque todavía no se ha establecido que el hecho tenga relación directa con los enfrentamientos, el cuerpo de seguridad enfatizó que están revisando todas las imágenes que hay de las manifestaciones, incluso las que fueron publicadas en las redes sociales.

La policía, adicionalmente, manifestó que varios oficiales llegaron al lugar de los hechos y encontraron a varias personas rodeando a un hombre, que había sido baleado mortalmente en el pecho.

De acuerdo con The New York Times, el fallecido llevaba una gorra con la insignia de ‘Patriot Prayer’, un grupo de la extrema derecha radicado en Portland. “Joey Gibson, líder de esa asociación, dijo que el sujeto era un buen amigo, pero no ofreció más detalles”, agregó el impreso.

Los enfrentamientos se produjeron luego de que “cientos” de simpatizantes del presidente Donald Trump llegaran al centro de esa ciudad, donde se encontraban algunos miembros del movimiento ‘Black Lives Matter’.

El cuerpo de seguridad, por último, manifestó que diez personas –con edades comprendidas entre los 21 y 60 años de edad– fueron detenidas.

En los últimos tres meses, Portland ha vivido una ola de fuertes manifestaciones por la justicia racial. Además, Trump ha arremetido en numerosas ocasiones en contra de esa ciudad, ya que la considera demasiado violenta.