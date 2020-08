De acuerdo con el cuerpo de seguridad, la víctima se encontraba esperando el metro, cuando el sujeto –identificado como José Reyes– la tiró al suelo violentamente e intentó abusarla sexualmente, indicó Telemundo.

En las imágenes, publicadas por la policía y difundidas en las diferentes redes sociales, se puede apreciar cómo Reyes estaba encima de la joven, mientras esta gritaba y pedia ayuda desesperadamente.

El espacio televisivo, de igual manera, señaló que el hombre abandonó la estación después de que varias personas se percataran del incidente y empezaran a grabarlo, evitando que siguiera agrediendo a la mujer.

Gracias a un programa de reconocimiento facial, el Departamento de Policía dio con el paradero de Reyes y confirmó su captura. “El sospechoso ha sido detenido y la investigación continúa a medida que avanzamos hacia el procesamiento”, agregó.

A pesar de que sufrió varias heridas leves en algunas partes de su cuerpo, la joven de 25 años de edad no necesitó de atención médica especializada, concluyó el cuerpo de seguridad neoyorquino.

A continuación, el video del ataque:

We’re seeking the public’s help finding this man, wanted for attempted rape after this brazen and brutal sexual assault yesterday at the 63rd St / Lexington Ave station- Please call @NYPDTips at 800-577-TIPS with any information on his identity or if you witnessed this assault pic.twitter.com/MYbnW62GKS

— NYPD Transit (@NYPDTransit) August 30, 2020