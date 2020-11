West, reconocida ‘webcam’ y madre de familia, fue hallada sin vida el 13 de enero de 2018 en plena calle al frente de su residencia, con varios golpes en la cabeza y parcialmente desnuda, informó WKRG News.

La cadena de noticias, adicionalmente, señaló que este martes se llevó a cabo el juicio en contra del acusado, Jeffrey West, después de más de dos años de haberse registrado el trágico deceso de la mujer.

De acuerdo con el fiscal Daniel McBrayer, el hombre agredió brutalmente a la modelo con una botella hasta causarle la muerte. Asimismo, el funcionario señaló que el informe forense determinó que Kat recibió varios golpes en la cabeza.

El sospechoso, citado por este mismo medio, manifestó en el juicio que el fallecimiento de su esposa fue un “lamentable” accidente, ya que la noche en la que sucedieron los hechos West estaba borracha.

Aunque algunos familiares de la ‘webcam’ creen que el hombre no la mató, la fiscalía de Alabama (Estados Unidos) insistió en que el reporte forense es claro e indica que las heridas encontradas en el cuerpo de la mujer no son producto de una caída casual, enfatizó el informativo.

WKRG News, por último, aseguró que la decisión final del jurado se dará conocer en los próximos días. De igual manera, puntualizó que la defensa de Jeffrey apelará el veredicto, en caso de ser negativo.

