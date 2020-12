El pasajero comenzó a tener problemas respiratorios una hora después del despegue y de inmediato fue atendido por el paramédico Tony Aldapa, que viajaba en la misma aeronave y quien describió lo sucedido en su cuenta de Twitter.

“Sabiendo que tenía el conocimiento, la capacitación y la experiencia para ayudar, no podía quedarme sin hacer nada y ver morir a alguien”, trinó.

Además, Aldapa relató que otras 2 personas le ayudaron con las técnicas de primeros auxilios durante una hora, hasta que el avión aterrizó de emergencia en Nueva Orleans, donde no pudieron salvarle la vida al paciente en cuestión.

Entre tanto, la United avisó en un comunicado que la víctima no reveló que era portadora de coronavirus, pues en sus políticas está no transportar a pasajeros contagiados.

Incluso, en el texto se dice que el hecho está en investigación porque la esposa del hombre fallecido le alcanzó a decir a Aldapa que este tenía síntomas de COVID-19, como falta de gusto y de olfato.

Por su parte, el paramédico agregó en Twitter que efectuó la reanimación a pesar del riesgo que esto suponía para su propia salud, pues ahora tiene signos de coronavirus.

En imágenes, el momento de la emergencia en pleno vuelo:

Chaos aboard United flight as passenger with covid dies while others perform CPR despite risk of catching it: Airline claims he lied at check-in when asked if he had symptoms https://t.co/lLa0RL9TH0

— Frank Yonkof (@FrankYonkof) December 21, 2020