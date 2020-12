En una entrevista con Sky News, el funcionario manifestó que esta cepa del coronavirus estaba “fuera de control” y respaldó las medidas de restricción que impuso el gobierno, para controlar la pandemia.

El jefe de la cartera sanitaria, adicionalmente, precisó en la cadena de noticias británica que la ciudadanía tendrá que aprender a vivir con estas nuevas disposiciones durante los próximos dos meses.

Aunque no entregó mayores detalles, Hancock reiteró que esta nueva cepa del COVID-19 se propaga más rápido y que estas restricciones podrían seguir en vigor hasta que la vacunación se haya generalizado.

The new strain of #COVID19 is out of control and people need to behave as if they already have the virus, especially in the new Tier 4 areas of England, Health Secretary Matt Hancock has warned https://t.co/CTyl5MJOTg

