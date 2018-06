Según Denis Valera, que dice ser el padre de la pequeña, ella en realidad no fue separada de su familia en la frontera y la imagen fue sacada de contexto, le dijo a Reuters.

Valera señaló que su hija y la madre, Sandra Sánchez, fueron detenidas en McAllen, Texas, donde la mujer solicitó un asilo que sí le otorgaron. Los hechos fueron confirmados por la vicecanciller hondureña, Nelly Jerez, indicó la agencia de noticias.

El hombre dijo que estaba impresionado y dolido cuando vio por primera vez la foto de su hija llorando en la televisión:

Sánchez y su hija habían abandonado Puerto Cortés, un importante puerto hondureño al norte de la ciudad capital, Tegucigalpa, sin decirle a Valera ni a los otros tres hijos de la pareja, agregó el padre.

Varela le dijo a Reuters que se imaginó que Sánchez se había ido con ella a los Estados Unidos, donde tiene familia, en busca de mejores oportunidades económicas. Puntualizó:

“Si son deportadas, está bien, siempre y cuando no dejen a la niña sin su madre. Estoy esperando ver qué pasa con ellas”.

La fotografía original es del fotógrafo John Moore para Getty Images y sí fue tomada en la zona de detención fronteriza. Moore, ganador de un Premio Pulitzer, nunca informó que la niña había sido separada de su madre, pero sí le relató a Time lo que sintió al tomarla:

Gracias a la revista Time, la fotografía se convirtió en una de las imágenes icónicas de la cobertura mediática sobre la separación de familias por parte de la administración Trump.

Docenas de periódicos y revistas de todo el mundo difundieron la imagen, aumentando la ola de indignación que empujó a Trump, el pasado miércoles, a echar para atrás su política y decir que las familias ya no estarían separadas.

TIME’s new cover: A reckoning after Trump’s border separation policy: What kind of country are we? https://t.co/U4Uf8bffoR pic.twitter.com/sBCMdHuPGc

— TIME (@TIME) 21 de junio de 2018