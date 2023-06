Se han reportado nuevas noticias sobre la búsqueda del submarino desaparecido ‘Titán‘, y es que, la Guardia Costera de Estados Unidos halló restos del transporte a tan solo 3.8 kilómetros de la profundidad del mar, tratándose del marco de aterrizaje y la cubierta trasera del sumergible.

Este nuevo hallazgo implicaría que el submarino habría sufrido una “implosión catastrófica” y esto habría provocado que el submarino tuviera un naufragio después de haber sufrido una fisura; los restos habrían sido encontrados por el vehículo a control remoto Odysseus 6k.

A mediodía del jueves 22 de junio, la Guardia Costera habría anunciado por medio de sus redes sociales el hallazgo de los “escombros” cerca de la zona batida.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023